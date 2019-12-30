Пекин, , 13:19 — REGNUM В сети появились первые фото электрического купе-кроссовера Chery S61 в стиле Porsche, сделанные на заводе компании. Снимки размещены на сайте NJCAR.RU.

Дизайн авто разрабатывали специалисты компании Pininfarina. Они оформили салон кроссовера в стиле современных люксовых машин. Внутри авто имеются передняя панель с большим экраном приборной панели и сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса.

Кроме этого, модель оснащена расширенной центральной консолью, которая имеет сенсорный блок управления климатом. Также в машине установлен электронный селектор коробки передач.

Колёсная база Chery S61 равна 2805 мм.

Автопроизводители пока не сообщают, что получил кроссовер в качестве силовой установки.

Напомним, на месте бывшего здания автоцентра «Симферополь Лада» в Симферополе открылся первый дилерский центр компании Chery. Партнёром китайской компании выступила российская фирма «Техно-Сервис К».

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