Берлин, , 10:42 — REGNUM Немецкая автокомпания BMW начнет отказываться от четырёхцилиндрового дизельного турбированного двигателя рабочим объёмом 3 л. Об этом сообщается на сайте издания Bimmer Today.

Отказываться от этого движка компания начнёт летом 2020 года. Вначале турбомотора лишаться седаны моделей M550d, 750d и 750Ld, после чего очередь дойдет и до автомобилей BMW X5, X6 и X7 M50d.

394-сильные 6-цилиндровые турбодизельные агрегаты с индексом B57D30S0 были установлены на автомобили в 2016 модельном году. В моторной гамме двигателя есть также варианты с одной и двумя турбинами.

Однако руководство автопредприятия посчитало этот двигатель слишком сложным и дорогим в производстве. Стоит отметить, что пока у BMW нет прямого преемника этому турбодизелю. При этом другие версии этой силовой установки останутся доступными.

Ранее компания BMW объявила об отзыве в России 19 087 своих машин из-за возможных проблем с детскими сиденьями. Под отзыв попали модели BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86), которые были проданы с сентября 2017 года по настоящее время.

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