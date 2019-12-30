Москва, , 10:28 — REGNUM Стагнация в космической отрасли России началась в начале 2000-х годов, среди причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов. Об этом заявил космонавт, Герой России Геннадий Падалка.

По его словам, российский сегмент Международной космической станции (МКС) был построен по технологиям 1980-х годов. Также он отметил, что корабль «Союз», хоть и хорошо сделан и надёжен, но давно устарел и проходит «бесконечные модернизации».

Еще один фактор отставания России в космосе — неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли, уточнил он.

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«В-третьих, нехватка квалифицированных специалистов. Произошёл существенный перекос в сторону управленцев, юристов, экономистов, финансистов», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.

Специалисты головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш планируют, что первая пилотируемая экспедиция в рамках российской программы по освоению Луны состоится в 2031 году.

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