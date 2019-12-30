Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Американский автопроизводитель Chevrolet создает более мощную версию Suburban Z71 для преодоления бездорожья. Об этом сообщается на сайте издания GM Authority.

Премьеру полноразмерного Suburban концерн GM провёл несколько недель назад. В этой модели появилась независимая задняя подвеска. Теперь же, по информации издания, Suburban 2021 модельного года будет производиться и в более мощной комплектации Z71. Эта версия авто предназначена для покорения даже самого лютого бездорожья.

В пакет Z71 будет включена регулируемая по высоте подвеска Air-Ride, металлические пластины снизу для защиты жизненно важных компонентов машины и новый передний бампер.

Кроме того, автомобиль оснастят особыми вседорожными шинами. Также в новинке появятся некоторые новые детали экстерьера, указывающие на особую версию обновленного Suburban.

Напомним, компания Chevrolet создает ограниченную версию бюджетной модели Trailblazer под названием Snow Blue Limited Edition. За её основу взята топовая комплектация спортивного Trailblazer RS. Лимитированная модель отличается двухцветной окраской, темными накладками на кузове и более широким перечнем опций, чем на базовой модели.

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