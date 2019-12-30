Берлин, , 08:33 — REGNUM Фотографии с частично закамуфлированным прототипом «заряженного» Mercedes-AMG E63 2021 появились в сети. Снимки размещены на сайте Auto Motive Mike.

«Заряженный» Mercedes-AMG E63 2021 Auto Motive Mike

Несмотря на то, что новинка следующего модельного года имеет небольшой камуфляж, всё же можно заметить, что экстерьер модели практически не изменился.

У прототипа седана AMG E63 имеется новая фальшрадиаторная решетка, которая отличается от фирменной решетки Panamericana. Кроме того, специалисты автопредприятия придали модели иную форму фар. Светодиодные ДХО выполнены в форме бумеранга и напоминают аналогичные дневные ходовые огни в Mercedes CLS и Mercedes CLA.

Сзади у нового автомобиля обновлённый дизайн задних фонарей. Серьёзных изменений в конструкции бампера нет.

Внутри автомобиля появится современная развлекательная система Mercedes MBUX с двумя дисплеями для «приборки» и мультимедиа.

В движение обновлённый Mercedes-AMG E63 будет приводить 603-сильный V8 с двойным турбонаддувом. При этом в четырехдверном купе GT 63 S авто развивает мощность в 630 л. с.

Официальная премьера новинки состоится в 2020 году.

Напомним, в конце ноября 2019 года официальный представитель автокомпании Mercedes на российском авторынке объявил отзывную кампанию своих машин. Под отзыв попали 1118 автомобилей Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz S-Класса, которые были проданы с 2018 года по настоящее время.

Читайте также: На авторынке Китая появилась бюджетная копия Mercedes-Benz GL