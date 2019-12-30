Москва, , 08:15 — REGNUM Все производимые в России гражданские самолёты могут переименовать для создания линейки самолетов с единым названием. Об этом 30 декабря сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

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Как пояснил глава ОАК, многие компании, занимающиеся созданием авиалайнеров, пришли именно к такой модели. Слюсарь пояснил, что такой ребрендинг необходим для правильного целевого позиционирования структуры, объединяющей создание, производство и продажу гражданских авиалайнеров.

«Речь идёт о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было, — объединённой гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ», — приводит РИА Новости слова руководителя корпорации.

Слюсарь отметил, что единая линейка под единым названием самолётов практикуется на рынке гражданской авиации и позволяет «аккумулировать инвестиции в один бренд, а не рассеивать их по многим направлениям».

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При этом гендиреткор ОАК подчеркнул, что пока эта тема находится в стадии обсуждения, дискуссии ведутся, но решения ещё нет.

Добавим, что в Дивизион гражданской авиации могут войти такие проекты, как «Иркут» — производитель SSJ-100 и ряда других гражданских активов, реализующий программу МС-21, АО «Гражданские самолёты Сухого».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что уже с 2021 года снова начнут выпускать не менее 30 в год самолётов Sukhoi Superjet (SSJ-100. Всего до 2024−2025 годов в корпорации собираются произвести 140−150 самолётов SSJ-100.

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