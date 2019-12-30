Москва, , 05:55 — REGNUM Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений. Об этом рассказал генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости.

«Самолёт сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые ещё разрабатываются», — сказал глава корпорации.

Ранее сообщалось, что истребители Су-57 могут оборудовать сверхсовременными ракетными комплексами «Кинжал» после 2030 года.

Напомним, 27 декабря в интервью телеканалу «Россия-24» Слюсарь сказал, что 2020 год будет годом премьер для российского авиастроения. Ожидается первый запуск самолетов Ил-114 и Ил-96−300

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