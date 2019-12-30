Сеул, , 06:13 — REGNUM Южнокорейские автоконцерны Hyundai Motor и Kia Motors отозвали 640 тыс. автомобилей из-за различных дефектов, сообщает 30 декабря национальное министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

По информации министерства, отозвано для гарантийного устранения дефектов шесть моделей автомобилей.

В их числе названы минивэн Hyundai Grand Starex, малотоннажный грузовик Porter 2 и микроавтобус Solati. У них наблюдается нестабильная работа двигателя. Кроме того, отозван паркетный внедорожник Kia Sorento, который имеет проблемы с системой предупреждения лобовых столкновений.

Читайте ранее в этом сюжете: Южнокорейский автопром накрыла чёрная полоса