Москва, , 17:30 — REGNUM Учёные Сколтеха разработали программу искусственного интеллекта, которая по анализу сделанного с помощью магнитно-резонансной томографии снимка мозга ребёнка может предсказать уровень его интеллектуальных способностей. С этой разработкой учёные заняли 4-е место в международном конкурсе по прогнозированию интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Сколтеха.

Национальный институт здоровья США инициировал международный конкурс по поиску оптимального метода оценки умственных способностей по снимкам МРТ. Для этого они представили участникам более 11 тыс структурных и функциональных МРТ-изображений детей в возрасте 9−10 лет.

Российские учёные предложили использовать нейронные сети сетевой архитектуры, которые используют ансамблевые методы, основанные на трехмерных сетях глубокого обучения. Полученный алгоритм позволяет проанализировать так называемый «жидкий интеллект», которым можно оценить биологические способности мозга, но который мало связан с приобретенными знаниями или навыками.

Вскоре новый метод будет представлен в Китае на одной из самых престижных в мире конференций по медицинской визуализации MICCAI 2019.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские учёные исследовали с помощью тестирования и магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозг детей и выяснили, что игры с гаджетами ухудшают целостность «белого вещества» мозга, что в свою очередь понижает умственные способности детей.

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