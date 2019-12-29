Москва, , 16:51 — REGNUM Социальная сеть «CheckYou» запустила сервис обнаружения местонахождения друзей из социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает портал «Хайтек+».

В новой версии приложения, доступной в App Store и Google Play, пользователи могут открыть карту, на которой в реальном времени указано местоположение друзей, род их занятий и даже состояние зарядки на их смартфонах. Для этого пользователи должны разрешить приложению отслеживать, где они находятся, они также могут загружать фото и видео своих занятий.

«Вконтакте» поддержала новый сервис «CheckYou». Программа весьма экономна в энергопотреблении и расходует всего 1−3% аккумулятора в сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Роскомнадзора около трети российских детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет делятся своей персональной информацией в социальных сетях.

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