Тайбэй, , 15:57 — REGNUM В первом квартале 2020 года контрактные цены на оперативную память DRAM, используемую в видеокартах, вырастут на 5%. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на прогноз аналитического подразделения DRAMeXchange площадки TrendForce.

Рост цен на оперативную память, предназначенную для обработки графических данных, объясняется массовым переходом к шестому поколению памяти DDR SDRAM. По прогнозу DRAMeXchange, в 2020 году компания Nvidia будет использовать память GDDR6 для большей части видеокарт на платформе GeForce RTX, а компания AMD — для всех своих последним 7-нм графических процессоров серии Navi.

Спрос на память GDDR6 вырастет и в связи с выпуском новых игровых приставок компаниями Sony и Microsoft. Эти консоли, выход которых запланирован на вторую половину 2020 году, также будут оснащены памятью GDDR6.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году компания Sony планирует выпустить игровую приставку PlayStation 5, а компания Microsoft — консоль Xbox Series X.