Хух-Хото, Китай, , 14:01 — REGNUM Во Внутренней Монголии на севере Китая открылась первая в регионе линиям метро, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Линия метро была построена в городе Хух-Хото, столице региона. Длина ее составляет 21,72 км и насчитывает 20 станций. Линия пролегает по четырем городским районах. Максимальная вместимость поезда составляет 2062 пассажира при максимальной скорости передвижения 80 км/ч.

Новая линиям метро призвана снизить нагрузку с общественного транспорта города, сообщил председатель компании Hohhot Urban Rail Transit Co., Ltd. Население города превышает 3 млн человек. Он входит в топ-10 китайских городов с самыми худшими транспортные условиями.

Отметим, что в Китае насчитывается 30 городов с действующими линиями метро. К 2020 году их количество должно достичь 50 по мере завершения строительства новых линий метро.