Пекин, , 14:05 — REGNUM Удачный испытательный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5», проведённый 27 декабря, позволит Китаю приступить в 2020 году к реализации трёх новых космических проектов. Об этом сообщает SpaceNews.

Первым из проектов, в котором будет задействована тяжёлая ракета-носитель, является запуск первой китайской автоматической межпланетной миссии к Марсу. Планируется, что миссия в составе орбитальной станции и марсохода будет запущена в июле или августе 2020 года.

Вторым проектом является лунная миссия «Чанъэ-5», запуск которой запланирован на конец 2020 года. «Чанъэ-5» должна стать первой возвращаемой лунной миссией Китая, доставив на Землю образцы лунного грунта.

Третьим проектом, который также может состояться до конца 2020 года, является запуск первого модуля китайской национальной орбитальной станции. Базовый модуль «Тяньхэ» станет центром управления станции, позже к нему будут пристыкованы экспериментальные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Ввод китайской орбитальной станции в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря с космодрома «Вэньчан» был успешно произведён запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» со спутником связи «Шицзянь-20». Предыдущий испытательный запуск с использованием ракеты-носителя этого типа, проведённый в 2017 году, завершился неудачей.

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