Вашингтон, , 13:19 — REGNUM Новая версия интернет-браузера Microsoft Edge на базе открытого движка Chromium будет автоматически установлена на компьютерах под управлением операционной системы Windows. Об этом сообщает ZDNet.

Новая версия браузера от Microsoft будет выпущена 15 января 2020 года. С этим обновлением ранее работавший на базе собственного движка Microsoft EdgeHTML браузер Edge будет переведён на базу движка с открытым кодом Chromium.

Браузер Edge будет поэтапно обновлён в автоматическом режиме на всех компьютерах под управлением операционной системы Windows 10 1709 и более поздних версий. В Microsoft отметили, что в последующем обновления браузера Edge будут выпускаться в среднем один раз в шесть недель.

Напомним, браузер Edge был выпущен компанией Microsoft в 2015 году. Первоначально этот браузер, призванный заменить Internet Explorer, разрабатывался на базе собственного ядра Microsoft. В 2018 году в компании решили отказаться от развития собственного ядра и перевести интернет-браузер на движок с открытым кодом Chromium. На базе этого движка разработаны браузеры Google Chrome, Opera, «Яндекс.Браузер» и многие другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года компания Netmarketshare представила данные о популярности интернет-браузеров, согласно которым Internet Explorer превосходит по количеству пользователей браузер Edge.