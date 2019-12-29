Анкара, , 12:55 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил два прототипа электромобилей TOGG, разработанных консорциумом турецких компаний. Об этом сообщает Associated Press.

Электромобили TOGG будут выпускаться консорциумом из пяти турецких компаний на заводе в провинции Бурса. Планируется, что серийное производство мощностью до 175 тысяч электромобилей в год будет запущено в течение трёх лет. В будущем производители рассчитывают расширить линейку турецких электромобилей до пяти моделей.

«Турция стала страной, которая не только импортирует новые технологии, но и разрабатывает, производит и экспортирует их в мир», — отметил Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю рассказал, что затраты на создание турецких электромобилей составят около $3 млрд.