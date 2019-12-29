Пекин, , 12:13 — REGNUM Шестой узкофюзеляжный среднемагистральный китайский авиалайнер C919 осуществил 27 декабря первый испытательный полет, сообщает агентство Синьхуа.

Самолет поднялся в воздух в 10:15 по местному времени 27 декабря из международного аэропорта «Пудун» в Шанхае. Самолет пробыл в воздухе 2 часа 5 минут. Испытания в основном касались кабины, освещения и внешних шумов.

Отметим, что четвертый и пятый самолеты впервые поднялись в воздух для тестового полета в августе и октябре. Пять предыдущих самолетов уже провели испытания в Шанхае, а также в городе Сиань на северо-западе Китая, а также городах Дунъин и Наньчан на востоке страны.