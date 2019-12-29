Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Астронавт американского аэрокосмического агентства NASA Кристина Кук превзошла предыдущий рекорд по непрерывному пребыванию в космосе среди женщин 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Предыдущий рекорд по длительности космического полёта среди женщин был установлен астронавтом Пегги Уитсон, пробывшей в космосе 289 суток в составе экипажа Международной космической станции в 2016—2017 годах.

Кристина Кук отправилась к МКС в составе экипажа корабля «Союз МС-12» 14 марта 2019 года. 28 декабря она превзошла рекорд Уитсон по продолжительности космического полёта. Кук вернётся на Землю на корабле «Союз МС-13», который отстыкуется от МКС в феврале 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в открытый космос для проведения работ за бортом МКС впервые вышел полностью женский экипаж в составе астронавтов NASA Кристины Кук и Джессики Мейр.

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