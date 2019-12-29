Лас-Вегас, США, , 11:03 — REGNUM Компания Boring Company планирует ввести в эксплуатацию коммерческий тоннель для скоростного автотранспорта под Лас-Вегасом в 2020 году, сообщил основатель компании Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Американский предприниматель рассказал, что компания Boring Company завершает строительство первого скоростного подземного тоннеля под Лас-Вегасом. После этого компания приступит к строительству второй ветки.

Один из пользователей социальной сети задал вопрос о сроках введения в эксплуатацию общей сети тоннелей.

«Надеемся, что запустим в полном объёме в 2020 году», — ответил Маск.

Напомним, компания Boring Company, первоначально созданная как подразделение SpaceX, работает над проектом тоннелей для скоростного транспорта. Первый такой тоннель был построен в Лос-Анджелесе, далее компания планирует создать сети тоннелей под другими крупными городами США, включая Лас-Вегас, Чикаго и Балтимор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября 2019 года Илон Маск заявил о завершении строительства тоннеля под Лон-Анджелесом.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск заявил о завершении строительства тоннеля под Лос-Анджелесом