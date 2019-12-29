Шанхай, Китай, , 09:04 — REGNUM Шестой и финальный прототип китайского пассажирского самолёта Comac C919 совершил первый вылет из шанхайского международного аэропорта «Пудун». Об этом сообщает FlightGlobal.

Самолёт COMAC C919 Ken Chen

Узкофюзеляжный самолёт вместимостью до 190 пассажиров станет крупнейшим авиалайнером Китая. Этот самолёт позволит китайским производителям конкурировать с лайнерами Airbus A320neo и Boeing 737 MAX, имеющими сравнимую пассажировместимость.

Прототип Comac C919 106, поднятый в воздух с аэропорта «Пудун», будет использоваться для проведения завершающих испытаний перед запуском серийного производства.

Издание отмечает, что компания COMAC уже получила 305 заказов на новый авиалайнер. Ожидается, что C919 будет введён в эксплуатацию в 2021 или 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года первый полёт совершил пятый прототип лайнера C919.