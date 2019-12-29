Пекин, , 08:37 — REGNUM Китайская компания Vivo потратит $570 млн на строительство завода по производству смартфонов в Индии в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает China Daily.

Этот завод станет вторым предприятием Vivo в Индии. Генеральный директор индийского филиала Vivo Чэнь Чжиюн, рассказал, что компания уже приобрела земельный участок для новой производственной площадке рядом с действующим заводом в штате Уттар-Прадеш.

Он объяснил, что производство на новом заводе будет запускать поэтапно, планируется, что первая линия будет запущена в мае или июне 2020 году. Предприятие выйдет на полную мощность к 2025 году, после чего сравняется по объёму производства с действующим заводом, выпускающим около 25 млн смартфонов в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к апрелю 2019 года устройства производителей из Китая захватили две трети рынка смартфонов в Индии. В тройку лидеров по поставкам смартфонов в Индии входят две китайские компании — Xiaomi и Vivo, а также южнокорейский производитель Samsung.