Москва, , 08:00 — REGNUM В 2020 году российская госкорпорация по космической деятельности планирует провести почти вдвое больше запусков, чем в 2019 году, рассказал ведущий «Роскосмос ТВ» Василий Кучушев в программе «Космические итоги года».

В этом году в Роскосмосе планировали провести 45 пусков ракет-носителей, об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин докладывал президенту в феврале 2019 года. Однако к концу декабря было проведено только 25 запусков.

В итоговой передаче «Роскосмос ТВ» говорится, что в 2020 году будет проведено почти вдвое больше запусков. Таким образом, на следующий год запланировано до 50 пусков с российскими ракетами-носителями.

Отметим, в декабре Рогозин объяснил, что невыполнение годовой программы космических пусков объясняется неготовностью космических аппаратов британской компании OneWeb и Минобороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в ролике «Роскосмос ТВ» были представлены основные планируемые мероприятия госкорпорации на 2020 год, включая запуск миссии «ЭкзоМарс-2020» и многофункционального модуля Международной космической станции «Наука».

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