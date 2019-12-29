Москва, 29 декабря 2019, 08:20 — REGNUM 28 декабря торжественно приняты в состав Военно-Морского Флота (ВМФ) России малый ракетный корабль «Ингушетия» и корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов», сообщает Министерство обороны РФ.
Согласно приказа Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова эти корабли усилят надводную группировку Черноморского флота. Евменов подчеркнул, что новые корабли оснащены ультрасовременным вооружением и оборудованием, их мореходные и технические характеристики отвечают самым современным требованиям.
Главком ВМФ заверил, что оснащение Черноморского флота новейшими кораблями будет продолжено в соответствии с государственной программой.
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