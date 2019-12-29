Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Американская компания SpaceX провела десятое завершающее испытание модернизированной парашютной системы Mark 3. Об этом сообщает Space.com.

Решение о модернизации парашютной системы, обеспечивающей мягкую посадку пилотируемой капсулы, было принято после неудачных испытаний системы Mark 2 в апреле 2019 года. По плану того испытания было раскрыто только три из четырёх парашютов. Это должно было доказать надёжность системы в случае отказа одного из основных парашютов, однако специалисты SpaceX признали, что тест прошёл не лучшим образом.

Очередное испытание стало уже десятым для парашютной системы Mark 3. Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что именно это количество тестов является минимально достаточным для запуска пилотируемой миссии.

«Наша команда провела десятое подряд успешное испытание модернизированной парашютной системы Mark 3, став на один шаг ближе к успешному запуску астронавтов и их возвращению на Землю», — отметили в SpaceX.

Напомним, компания SpaceX разрабатывает корабль Crew Dragon в рамках контракта с американским аэрокосмическим агентством NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Первый испытательный полёт Crew Dragon к МКС в беспилотном режиме был проведён в марте 2019 года. Пилотируемый запуск запланирован на первую половину 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре компания SpaceX перенесла испытание по экстренному отделению пилотируемой капсулы корабля Crew Dragon от ракеты-носителя. Испытание системы, призванной обеспечить безопасность экипажа в случае неудачного запуска, состоится не ранее 11 января 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: NASA и SpaceX перенесли ключевое испытание корабля Crew Dragon