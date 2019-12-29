Байконур, Казахстан, , 04:30 — REGNUM Намеченный на январь 2020 года запуск британских спутников OneWeb с космодрома Байконур перенесён на февраль. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в отрасли.

Сообщается, что задержка связана со сроком доставки второй партии спутников OneWeb. Поступление второй партия ожидается 19 января.

Первая партия спутников была доставлена на Байконур 16 декабря.

Ранее глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отметил, что перенос запуска возник по причине неготовности спутников британской компании OneWeb.

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