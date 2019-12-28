Москва, , 19:42 — REGNUM Новейшее стрелковое оружие, пистолетный комплекс «Удав», будет принято на вооружение в 2020 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью изданию «Красная звезда».

«Что касается стрелкового вооружения, то в текущем году завершены госиспытания пистолета «Удав». В следующем году ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пистолетный комплекс «Удав» успешно был испытан в войсках и он готов к принятию на вооружение. Новый пистолет полностью собран из отечественных комплектующих. Новейшее стрелковое оружие разработано Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

Отличительной особенностью «Удава» является мощный патрон 9×21 мм. Именно он во многом обеспечивает высокую дальность и точность стрельбы, а также пробиваемость. Пуля из «Удава» уверенно пробивает современные бронежилеты на дальности 25 метров и более.

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