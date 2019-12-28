Москва, , 18:05 — REGNUM В России приступили к строительству отдельных деталей и частей перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Об этом 28 декабря сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью изданию «Красная звезда».

«Теперь о ПАК ДА. Все работы укладываются в заданные сроки. На сегодняшний день утверждён эскизный проект будущего самолёта», — отметил Криворучко.

Замминистра подчеркнул, что на данный момент в ПАО «Туполев» осуществляется «разработка рабочей конструкторской документации», также специалисты приступили к «созданию деталей и составных частей для опытных образцов самолёта».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дальний бомбардировщик нового поколения, также известный под обозначением ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) начнёт поступать на вооружение ВКС России до 2027 года.

ПАК ДА постепенно заменит дальние и стратегические бомбардировщики и ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны назвали сроки поступления ПАК ДА на вооружение ВКС