Пекин, , 16:18 — REGNUM Спутник связи «Шицзянь-20», запущенный 27 декабря, стал самым большим и тяжёлым космическим аппаратом Китая на околоземной орбите. Об этом сообщает China Daily.

Вес спутника, запущенного с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5», составляет более 8 метрических тонн, что делает его самым тяжёлым китайским космическим аппаратом. «Шицзянь-20» будет использоваться для испытаний передовых телекоммуникационных технологий. Планируется, что спутник проработает на геосинхронной орбите высотой около 36 тысяч километров над Землёй не менее 16 лет.

Также «Шицзянь-20» будет использоваться для проверки новой спутниковой платформы DFH-5. Китайские специалисты планируют произвести ещё несколько спутников разных типов на базе этой платформы в течение следующих 20 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря с китайского космодрома «Вэньчан» был успешно произведён запуск тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» со спутником «Шицзянь-20». Этот запуск стал третьим для ракет-носителей «Чанчжэн-5». В ходе предыдущего неудачного запуска в 2017 году, был уничтожен спутник «Шицзянь-18», являющийся аналогом аппарата «Шицзянь-20».

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