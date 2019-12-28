Пекин, , 15:59 — REGNUM

Пресс-служба Huawei заявила, что статья американской газеты The Wall Street Journal о связях компании с правительством Китая основана на ложной информации. Заявление Huawei опубликовано на странице компании в социальной сети Twitter.

Компания Huawei ответила на статью «Государственная поддержка помогла стимулировать глобальный рост Huawei», опубликованную в газете The Wall Street Journal 25 декабря. В этой статье говорится, что Huawei обязана своим успехом правительству Китая. В частности, издание заявляет, что телекоммуникационный гигант получил около $75 млрд из государственного бюджета в виде займов, налоговых льгот и грантов.

В заявлении Huawei подчёркивается, что компания сотрудничает с правительством Китая на общих условиях.

«Каждая технологическая компания в Китае, соответствующая определённым требованиям, получает право на субсидии из государственного бюджета. При этом общий размер государственных субсидий за последние 10 лет составил менее 0,3% от нашего годового дохода», — говорится в сообщении Huawei.

Успех компании объясняется активным финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. В 2018 году Huawei потратила на НИОКР около $15 млрд, войдя в пятёрку лидирующих компаний по этому показателю. Также в Huawei отметили, что совокупные инвестиции компании в технологии связи 5G превысили вместе взятые затраты всех основных поставщиков телекоммуникационного оборудования из США и Евросоюза.

«Эти статьи серьёзно подорвали репутацию Huawei. Компания оставляет за собой право предпринять правовые действия для защиты нашей репутации», — подчеркнули в Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен предостерёг власти Великобритании от использования оборудования Huawei при строительстве базовых сетей связи 5G.

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