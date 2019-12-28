Москва, , 15:28 — REGNUM Российские оружейники планируют добиться увеличения максимальной скорости гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до более чем 10 махов (скоростей звука). Об этом в интервью газете «Красна звезда» заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Он напомнил, что образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения с воздушных, наземных и морских носителей. В частности, комплекс «Кинжал» устанавливается на самолетах, а комплексы «Циркон» — на наземных установках и кораблях.

«Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полёта (более 10М на траектории), дальности, точности наведения», — рассказал Криворучко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что новая корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь скорость девять махов. Кроме того, Путин подчеркивал, что обязательно будет создана ее наземная версия.

Напомним, что впервые о наличии у России гиперзвукового оружия было объявлено Путиным 1 марта 2018 года, когда он оглашал свое послание Федеральному собранию.

Недавно российский лидер подчеркнул, что на сегодняшний день гиперзвуковое оружие есть только у России.