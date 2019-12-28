Пекин, , 15:37 — REGNUM Китайский производитель смартфонов Vivo начнёт рассылку новой версии операционной системы Android в 2020 году. Об этом сообщает Content Review.

Первым новую версию операционной системы получит Vivo NEX 3, для этой модели Android 10 будет доступен в марте 2020 года. В июне до Android 10 обновятся флагманы V17 и V17 Neo, а позже обновления получат модели Vivo NEX, V15 и V15 Pro. Все смартфоны Vivo, выпущенные в 2020 году, будут поставляться с установленной системой Android 10.

Напомним, стабильная версия Android 10 была представлена компанией Google в сентябре 2019 года. В новой версии мобильной операционной системы был добавлен общий тёмный режим, улучшена система навигации жестами, а также внесены другие изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря компания Vivo представила две модели смартфонов X30 5G и X30 Pro 5G с поддержкой технологии мобильной связи пятого поколения.

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