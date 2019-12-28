Москва, , 14:42 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации назвало сроки проведения предварительных испытаний новых зенитно-ракетных систем С-500. Соответствующее заявление сделал в интервью газете «Красная звезда» заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

По словам замминистра, предварительные испытания С-500 начнутся уже в 2020 году. От испытаний до серийных поставок в войска пройдет примерно пять лет — первые серийные комплексы С-500 поступят в войска примерно в 2025 году.

«В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году», — рассказал Криворучко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Юрий Борисов, курирующий ВПК, заявил, что работы по вводу в строй С-500 завершаются в срок.

Напомним, что максимальная дальность действия новых российских зенитных ракет С-500 действительно впечатляет и может составить до 600 км. Согласно данным американского издания CNBC со ссылкой на американскую разведку, в 2018 году с помощью С-500 была перехвачена цель на дальности 299 миль (более 481 км), что стало рекордным показателем в мировой практике. При этом высота полёта поражаемых целей может составлять до 100 км, а по данным некоторых источников, и больше. Разработкой С-500 занимается концерт ВКО «Алмаз-Антей».