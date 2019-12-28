Москва, , 14:28 — REGNUM Специалисты холдинга «Вертолёты России» и представители Минобороны РФ начали государственные испытания тяжёлого вертолёта Ми-26Т2В. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский рассказал, опытный образец Ми-26Т2В успешно прошёл предварительные заводские испытания. Государственные испытания будут проходить на четырёх полигонах и продлятся до конца 2020 года.

Новый вертолёт является модернизированной версией многоцелевого транспортного вертолёта Ми-26. Модификация Ми-26Т2В разработана для использования в Воздушно-космических войсках России. Военно-транспортный вертолёт грузоподъёмностью 20 тонн оснащён бортовым комплексом, обеспечивающим защиту от средств противовоздушной обороны. Комплекс радиоэлектронного оборудования НПК90−2В позволяет проводить полёт в автоматическом режиме в условиях информационного противодействия противника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года вертолёт Ми-26Т2В был впервые поднят в воздух. Опытный образец модернизированного вертолёта совершил первый полёт на территории предприятия «Росвертол» холдинга «Вертолёты России».

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