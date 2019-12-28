Берлин, , 14:25 — REGNUM Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG повысил план производства электромобилей до 1,5 млн к 2025 году. Об этом сообщает Business Insider.

Ранее концерн рассчитывал произвести под брендом Volkswagen 1 млн электромобилей к 2025 году. Сейчас в компании считают, что эта отметка будет преодолена уже в 2023 году, а к 2025 году будет произведено не менее 1,5 млн автомобилей с электрическими двигателями.

В Volkswagen планируют нарастить поставки электромобилей за счёт новой модели ID.3, производство которой будет начато в 2020 году. Электрокары этой серии будут производиться на заводе Volkswagen в Цвиккау, мощность которого составит около 330 тысяч автомобилей в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам третьего квартала 2019 года крупнейшим производителем электромобилей стала американская компания Tesla. По данным глобальной базы данных о поставка электрокаров EV Volumes, с начала 2014 года по третий квартал 2019 года Tesla поставила почти 808 тысяч электромобилей. Второе место по объёму производства электрокаров занимает китайская компания BYD, выпустившая за этот период более 787 тысяч электромобилей.

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