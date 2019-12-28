Пекин, , 14:22 — REGNUM Китайская навигационная система «Бэйдоу» будет полностью сформирована в июне 2020 года, заявил представитель оператора спутниковой группировки Ран Чэнци. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Представитель оператора китайской навигационной рассказал, что на июнь 2020 года запланирован запуск двух спутников. После этого запуска орбитальная группировка спутников «Бэйдоу» будет полностью сформирована, а общее количество космических аппаратов этой системы достигнет 35. Отмечается, что аналогичная американская система GPS насчитывает 30 используемых спутников.

Чэнци добавил, что системами для подключения к службами позиционирования «Бэйдоу» уже оснащены более 70% смартфонов в Китае. Он отметил, что эта спутниковая система используется не только Китаем, но и другими странами Южной Азии, Восточной Европы и Африки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря были запущены два спутника системы «Бэйдоу». Всего в 2019 году Китай вывел на орбиту десять аппаратов этой системы.

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