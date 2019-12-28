Красноярск, , 13:07 — REGNUM Научно-производственное предприятия «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» выпустило первую партию музыкальных синтезаторов МС-001. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Синтезатор МС-001 представляет собой MIDI-систему, интегрируемую в музыкальные инструменты семейства гармоник, включая баяны, гармони и аккордеоны. Сила растяжения меха между полукорпусами определяется с помощью специального датчика давления, передающего данные на плату устройства.

Генеральный директор предприятия «Радиосвязь» Ринат Галеев рассказал, что серийное производство баян-синтезаторов было запущено после того, как музыканты протестировали опытные образцы инструментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре холдинг «Росэлектроника» представил систему бесперебойной спутниковой связи для поездов дальнего следования.