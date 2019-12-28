Москва, , 12:17 — REGNUM

Список основных мероприятий госкорпорации «Роскосмос», запланированных на 2020 год, представлен в ролике на YouTube-канале телестудии Роскосмоса.

На 2020 год в государственной корпорации по космической деятельности запланированы следующие мероприятия:

Запуск автоматической межпланетной миссии «ЭкзоМарс-2020», подготовленной в рамках совместной программы Роскосмоса и Европейского космического агентства.

Отправка на орбиту и стыковка с Международной космической станцией нового российского многофункционального модуля «Наука».

Проведение около 20 пусков ракет-носителей семейства «Союз». Сборка этих ракет производится в самарском ракетно-космическом центре «Прогресс».

Продолжение пилотируемых запусков кораблей «Союз МС» с космодрома «Байконур» для доставки экипажей МКС. Ожидается, что в 2020 году впервые будет протестирована одновитковая схема полёта космических кораблей к орбитальной станции. При использовании этой схемы время полёта до МКС составит около 2 часов.

Также в следующем году будет выпущена первая ракета-носитель «Ангара-1.2», полностью изготовленная на омском предприятии «Полёт».

С космодрома «Восточный» будет проведено 5 пусков ракет-носителей «Союз-2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря премьер-министр России Юрий Борисов заявил, что российская программа космических запусков в 2019 году была выполнена «чуть более чем на 50%». Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил, что отмена запусков связана с неготовностью спутников британской компании OneWeb и Минобороны России.

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