Вашингтон, , 11:01 — REGNUM На долю смартфонов iPhone XR американской компании Apple пришлось 3% от общего объёма глобальных продаж в третьем квартале 2019 года, что сделало его самой продаваемой моделью. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint Research.

iPhone XR является наименее дорогой моделью из линейки смартфонов Apple 2018 года. При старте продаж устройства этой модели стоили $750, сейчас средняя цена составляет около $600. iPhone XR возглавляет список самых продаваемых смартфонов Apple с четвёртого квартала 2018 года. А в третьем квартале 2019 года на эту модель пришлось более четверти общих продаж смартфонов Apple.

Также в ТОП-10 самых продаваемых моделей третьего квартала 2019 года вошли следующие устройства: Samsung Galaxy A10 (2,6% от общей доли глобальных поставок), Samsung Galaxy A50 (1,9%), Oppo A9 (1,6%), Apple iPhone 11 (1,6%), Oppo A5s (1,5%), Samsung Galaxy A20 (1,4%), Oppo A5 (1,3%), Xiaomi Redmi 7A (1,2%) и Huawei P30 (1,1%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 по 15 декабря 2019 года жители России потратили в онлайн-магазинах более 4,4 млрд рублей на покупку смартфонов. Самой популярной моделью по количеству заказов стал смартфон Redmi 7A.