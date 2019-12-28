Пекин, , 10:57 — REGNUM Количество роботизированных систем, используемых в различных отраслях промышленности, сократилось в 2019 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на данные Международной федерации робототехники (IFR).

По оценкам IFR, в 2018 году парк промышленных роботов составлял около 422 тысяч машин. В 2019 году количество используемых роботизированных систем сократилось до 421 тысячи.

Сокращение парка промышленных роботов, наблюдаемое впервые за последние семь лет, объясняется торговой напряжённостью между США и Китаем. Именно КНР является главной движущей силой промышленной робототехники, однако из-за давления со стороны США некоторые компании решили вывезти часть производственных мощностей за пределы Китая. Производители промышленных роботов ожидают, что отрасль возобновит рост в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Китайском институте электроники рассказали, что в 2019 году китайский рынок промышленный роботов превысит $5,7 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Рынок роботов Китая достигнет $8,68 млрд в 2019 году или 30% от мирового