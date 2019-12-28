Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Компания Facebook изменила систему регистрации в приложении для обмена сообщениями Messenger, сделав обязательной привязку к учётной записи в социальной сети. Об этом сообщает VentureBeat.

Ранее авторизация в мессенджере через учётную запись в социальной сети Facebook была лишь одной из опций. Также новые пользователи могли зарегистрироваться в Facebook Messenger, используя номер мобильного телефона.

«Мы обнаружили, что подавляющее большинство людей, использующих Messenger, уже входят в систему через Facebook, и мы хотим упростить этот процесс. Если вы уже используете Messenger без учетной записи Facebook, вам не нужно ничего делать», — объяснили изменения в Facebook.

Издание отмечает, что эти изменения могут быть частью объединения различных приложений для обмена сообщениями, принадлежащих Facebook. Напомним, в начале 2019 года компания Facebook начала интеграцию технической инфраструктуры Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года был представлен список самых популярных мобильных приложений. Список приложений с наибольшим количеством загрузок с 2010 года возглавили четыре приложения, принадлежащие компании Facebook: социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджеры Facebook Messenger и WhatsApp.

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