Лондон, , 09:59 — REGNUM Представлен прототип самолёта с электрическими двигателями ACCEL, способного развивать скорость до 480 км/час. Об этом сообщает Business Insider.

Электросамолёт ACCEL разрабатывается британской компанией Rolls-Royce в сотрудничестве с правительством Великобритании, производителем электродвигателей YASA и стартапом Electroflight. По расчётам инженеров Rolls-Royce, ACCEL сможет развивать скорость до 480 км/час, что сделает его самым быстрым из полностью электрических воздушных судов.

Специально для этого проекта компания YASA разработала лёгкий электродвигатель 750R, мощность которого превышает 500 лошадиных сил. Одноместный самолёт будет оснащён системой короткого взлёта и посадки, одного заряда аккумуляторов хватит для полёта на расстояние около 320 км. Планируется, что ACCEL впервые поднимется в воздух весной 2020 года.

«У этого проекта есть потенциал, чтобы оживить маленькие региональные аэропорты и сделать воздушный транспорт более доступным для значительной части общества», — отметили в Rolls-Royce.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года американское аэрокосмическое агентство NASA приступило к испытаниям разрабатываемого электрического самолёта X-57 Maxwell.

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