Москва, , 09:04 — REGNUM Командующий космическими войсками генерал-полковник Александр Головко заявил, что запуск спутника связи двойного назначения «Меридиан-М» в интересах Минобороны РФ с космодрома «Плесецк» запланирован на январь 2020 года. 27 декабря об этом сообщает ТАСС.

Генерал-полковник рассказал о планируемом запуске на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Он отметил, что в 2019 году была завершена модернизация стартового комплекса №3 космодрома «Плесецк». 11 декабря был произведён первый старт с этой площадки после модернизации.

«Очередной запуск космического аппарата «Меридиан-М» запланирован в январе 2020 года», — добавил Головко.

Отметим, для запуска спутников серии «Меридиан» применяются ракеты-носители семейства «Союз-2» с разгонными блоками «Фрегат». Группировка этих космических аппаратов обеспечивает связь с морскими и воздушными судами в районе Северного морского пути.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий запуск спутника серии «Меридиан» с космодрома «Плесецк» был произведён 30 июля 2019 года.

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