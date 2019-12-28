Вашингтон, , 08:37 — REGNUM В операционной системе для мобильных устройств Android версии 11 будет добавлена возможность записи видеофайлов размером более 4 Гб. Об этом сообщает портал сообщества разработчиков мобильных приложений XDA Developers.

В настоящее время при записи видео на мобильные устройства под управлением операционной системы Android максимальный размер файла составляет 4 Гб. Например, при съёмке видео в формате 4К на смартфон Google Pixel 4 размер файла достигнет 4 Гб на 12-ой минуте записи. После этого сохранение видео будет продолжено в другой файл без уведомления пользователя. Позже файлы могут быть объединены в один, но для этого потребуется стороннее программное обеспечение.

Это ограничение было введено для совместимости с SD-картами, отформатированными в файловую систему FAT32. Описание изменений в программном обеспечении Gerrit, используемом при разработке Android, свидетельствует, что будущие версии мобильной операционной системы позволять создавать и форматировать файлы размером более 4 Гб. Ожидается, что стабильная версия Android 11 будет выпущена в начале осени 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября 2019 года была выпущена стабильная версия мобильной операционной системы Android 10. В этой версии была переработана система навигации жестами, добавлена общая тёмная тема, а также ряд других функций.