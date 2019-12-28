Пекин, , 07:56 — REGNUM Первая партия электромобилей Model 3 сошла с конвейера на заводе Tesla в Шанхае. 27 декабря об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, первые электромобили Tesla, произведённые на заводе в Китае, полностью готовы к эксплуатации и поступят в продажу 30 декабря. Завод Tesla в Шанхае будет ориентироваться на рынок Китая, поскольку эти автомобили освобождаются от 10% пошлины, взимаемой при импорте электромобилей в КНР.

Строительство завода Tesla в Шанхае, который стал первым производственным предприятием Tesla за пределами США, продолжалось менее одного года. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что затраты на строительство этого завода оказались на 65% ниже, чем при создании площадки такой же мощности в США. Tesla планирует производить на предприятии в Шанхае до 250 тысяч электромобилей в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерство промышленности Китая включило электромобили Tesla Model 3, производимые на заводе в Шанхае, в список субсидируемых автомобилей на новых источниках энергии.

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