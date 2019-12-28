Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Американская компания Boeing выиграла конкурс на договор с Пентагоном стоимостью 250 миллионов долларов в рамках контракта на создание и обслуживание комплекса противоракетной обороны (ПРО), сообщает сайт военного ведомства США.

Пентагон заявил, что корпорация Boeing получила контракт на более чем $250 млн, являющийся частью более крупного соглашения стоимостью $11,2 млрд.

В сообщении говорится, что «компания Boeing из Хантсвилла штата Алабама получает контракт на сумму 265 235 164 доллара» в рамках договора о разработке и обслуживании комплекса американской стратегической ПРО.

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