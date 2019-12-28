История вопроса

Военный бюджет США - в лидерах среди других стран по объёму. В 2018 году он составил около 707 млрд долларов (более 3,2% от ВВП страны), а в 2019 году он вырос ещё - до более 725 млрд рублей. Относительно российского военного бюджета это в 15 раз больше. В расходах США военная доля близка к 15%.



По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу? военный бюджет США сравним "с совокупным годовым военным бюджетов всех стран мира".



Из военного бюджета средства в США тратятся в том числе и на оснащение армии. Например, в июле 2019 года стало известно, что сухопутные войска США будут использовать стрелковые боеприпасы нового поколения - калибр 6,8 мм. Сообщалось также о появлении новой модернизированной версии основного боевого танка M1A2C Abrams («Абрамс»).

