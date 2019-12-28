Вашингтон, 28 декабря 2019, 06:48 — REGNUM Американская компания Raytheon получила контракт от ВВС США в сумме $768 млн на производство ракет «воздух-воздух» для Пентагона и 22 стран-союзников, сообщило американское военное ведомство.
В сообщении сказано, что Raytheon Missile Systems получила контракт на сумму 768 283 907 долларов в рамках контракта на производство AMRAAM (всепогодная управляемая ракета «воздух-воздух» средней дальности).
По заявлению Пентагона, предусмотрены открытые продажи продукции компании 22 американским союзникам.
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