Москва, , 05:48 — REGNUM Значительное число замечаний, полученных к эскизному проекту ракеты для полётов к Луне, будут устранены в ходе технического проектирования, сообщил 28 декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, замечания к проекту, были высказаны при обсуждении на расширенном заседании научно-технического совета «Роскосмоса» и бюро совета РАН по космосу.

«Все будут учтены при работе над техническим проектом, к которому мы приступаем в начале следующего года», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о создании сверхтяжелой ракеты президент России Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Для полётов к Луне российские специалисты проектируют сверхтяжелую ракету «Енисей» и ее более грузоподъемную версию «Дон».

К сверхтяжёлым относят ракеты-носители, способные выводить на околоземную орбиту полезную нагрузку свыше 50 тонн. Проекты таких ракет-носителей разрабатываются в России, США и Китае. Первый пуск российской ракеты может состояться в 2028 году.

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