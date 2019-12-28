Красноярск, , 05:23 — REGNUM Сибирская генерирующая компания объявила о завершении всех запланированных ремонтных работ на теплоэлектроцентралях Красноярского края. Об этом 27 декабря сообщает региональный портал Newslab.ru.

По информации компании, на шести электростанциях — включая Назаровскую ГРЭС, ТЭЦ в Красноярске, Канске и Минусинске — было отремонтировано 111 единиц оборудования.

Наиболее трудоёмкие работы — капитальный ремонт двух котлов — были выполнены на Красноярской ТЭЦ-1, где всего их 17. Там же подрядная организация «Сибэнергоремонт» капитально отремонтировала две турбины из десяти.

На всех электростанциях региона были заменены 753 тонны поверхностей нагрева (12 вагонов труб), которые подвергаются наибольшему износу.