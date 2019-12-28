Маунтин-Вью, США, , 04:52 — REGNUM Функция исчезающих сообщений для групповых чатов появилась в новой бета-версии мессенджера WhatsApp для операционных систем iOS и Android. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Новая возможность призвана освобождать память телефона от старых сообщений при их удалении. Включить данную опцию смогут только администраторы групп. Для обычных пользователей эта функция будет не доступна.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября компания WhatsApp Inc сообщила, что прекратит поддержку мессенджера на смартфонах с операционными системами Android 2.3 Gingerbread и iOS 8.

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