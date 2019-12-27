Москва, , 23:59 — REGNUM Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на критику вице-премьера России Юрия Борисова, который заявил, что в 2019 году космические пусковые программы России выполнены «чуть более чем на 50 процентов».

Напомним, что еще в начале февраля 2019 года глава «Роскосмоса» Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о том, что на этот год запланирован пуск 45 ракет-носителей. Однако ейчас, к концу года, можно подвести итог — запущены были только 25 ракет.

Вице-премьер Борисов сегодня заявил, что вся космическая отрасль России явно переживает глубокий кризис. Причинами такой ситуации Борисов назвал проблемы в организации работы.

Рогозин решил ответить вице-премьеру и заявил, что причиной сокращения количества запусков в 2019 году является неготовность космических аппаратов компании OneWeb и Министерства обороны России. То есть, по словам Рогозина, «Роскосмос» готов был осуществлять пуски, но не были готовы аппараты, которые и должны были быть выведены на орбиту Земли.

Неготовность спутников Минобороны связана с жесткими санкциями США на поставки устойчивой к космической радиации микросхемам класса Space, пояснил Рогозин. Примечательно, что в Советском Союзе и даже в постсоветской России было производство микросхем класса Space, которые проходили многоуровневое тестирование на устойчивость к радиации, но производство это было ликвидировано.

Что касается некачественной организации работы в российской космической отрасли, то Рогозин подчеркивает, что она возникла не при его руководстве, а складывалась все последние годы.