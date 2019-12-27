Киев, , 22:00 — REGNUM Украинское КБ «Южное» приступило к испытаниям реактивных снарядов «Тайфун-1», сообщает 27 декабря пресс-служба КБ.

По утверждению разработчиков, это изделие является одним из элементов целой линейки новых дальнобойных реактивных снарядов, создаваемых для Вооружённых сил Украины. В частности, ожидается запуск реактивного снаряда «Тайфун-1» на дальность около 40 км, что «вдвое превышает дальность снаряда РСЗО БМ-21 «Град», имеющегося сейчас на вооружении ВСУ.

Кроме того, КБ «Южное» заявило о разработке реактивных снарядов «Тайфун-2» и «Тайфун-4». Если калибр реактивного снаряда «Тайфун-1» равен 122 мм, то калибр «Тайфун-2» и «Тайфун-4» составляет 220 мм и 400 мм соответственно. На Украине заявляют, что дальность их полёта будет достигать 65 км и 280 км.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что создание этих боеприпасов обусловлено необходимостью «дать отпор российской армии».

Как сообщало ИА REGNUM, конкретных данных о результатах испытаний, мощности боевых частей и точности поражения целей реактивными снарядами «Тайфун» на Украине не опубликовано.

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